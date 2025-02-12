В предстоящую пятницу, 14 февраля, в связи с проведением ремонтных работ изменяется расписание вечерней электрички, следующей по маршруту «Ростов-Таганрог». Об этом сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Электропоезд № 6510 отправится из донской столицы на 29 минут позже обычного — в 19.14. Он будет следовать с задержкой, останавливаясь на станциях Темерник (19.23-19.24), Ростов-Западный (19.32-19.33), Хапры (19.39-19.40), Синявская (20.01-20.02), Морская (20.20-20.21), Таганрог-Пассажирский (20.41-20.42). И прибудет на Старый Вокзал Таганрога в 20.55 (+29 минут).

Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок.

Ранее мы рассказали, что новый автобусный рейс из Таганрога в Москву запускают с 14 февраля.

Фото из архива