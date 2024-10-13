13 октября в Таганроге проходит последний в этом сезоне субботник на южном берегу залива. Волонтеры приведут в порядок территорию от памятника Богудону до Центрального пляжа. Желающие еще могут успеть присоединиться к участникам.

Как сообщается на страничке ВК Daily Bogudonia, субботник проходит с 9.00 до 13.00. С собой желательно прихватить инструмент: тачки, лопаты, секаторы, ножи, топоры и пилы.

Для участников приготовлен тёплый чай и холодная вода, перчатнки и мусотные пакеты. Также запланирован перекус.

Мероприятие проводится в рамках реализации общественно значимого (социального) проекта «Программа экологизации города Таганрога» при поддержке администрации Таганрога. Если решили присоединиться к волонтерам, одевайтесь теплее – на улице сегодня не жарко.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге большой городской субботник прошел за аквапарком.

Фото ВК Daily Bogudonia от Насти Лащеновой