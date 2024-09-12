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12 сентября в Таганроге проходят мероприятия, посвященные Дню города

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Празднование 326-летия Таганрога продлится до 15 сентября. Мероприятия в основном проходят в учреждениях культуры.

Новости Таганрога

12 сентября утром в Никольском храме состоялась торжественная Божественная литургия, в которой приняли участие глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, прихожане храма.

Позже — церемония возложения цветов к памятнику основателю города.

«Сегодня вместе с избранными депутатами городской Думы 8-го созыва, Почетными гражданами, представителями духовенства и правоохранительных структур возложили цветы к памятнику основателю Таганрога — императору Петру Великому. Установленный над морем монумент работы скульптора Антокольского по праву стал символом нашего города, — написал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев. — Уверен, что каждый из вас гордится и дорожит родным Таганрогом, который по праву носит высокое звание — «Город воинской славы».

В этом году, в связи с введенными ограничениями на проведение мероприятий на открытых площадках, церемония прошла без массового участия таганрожцев.

Для жителей и гостей города учреждениями культуры подготовлена разнообразная программа — это тематические выставки, экскурсии, акции, мастер-классы, книжные выставки. Часть мероприятий проходят в онлайн режиме.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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