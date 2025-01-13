118 единиц спецтехники расчищали донские дороги

Работы продолжатся в плановом режиме — в ближайшие сутки синоптики прогнозируют мокрый снег.

В Ростовской области с 12 по 13 января на региональных дорогах дорожные службы работали для обеспечения автомобильного движения в условиях ухудшения погодных условий.

По сообщению министерства транспорта Дона, на трассы вышло 118 единиц специализированной техники, включая 90 комбинированных дорожных машин, 25 погрузчиков, два автогрейдера и один бульдозер. Дорожные бригады очищали дороги, остановки и тротуары от снега, а для борьбы с гололедом было рассыпано более 1500 тонн противогололедных материалов.

В ближайшие сутки, с 13 по 14 января, согласно прогнозу синоптиков, местами ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

Фото: минтранс РО