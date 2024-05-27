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110 тонн импортного табака ввезено в Ростовскую область

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В мае в Ростовскую область было ввезено более 110 тонн импортной табачной продукции, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Новости Ростовской области

Табачное сырье, произведенное в Бангладеше, Бразилии, Индии, Малави и Танзании ввезено на территорию донского региона из Латвии и Бельгии автомобильным транспортом.

Продукция поступила в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений. Управлением выданы акты федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля. В дальнейшем продукция была выпущена в обращение, — сообщает источник.

Всего с начала года специалистами регионального Россельхознадзора проконтролировано более 2,3 тыс. тонн импортной табачной продукции, поступившей на территорию Ростовской области.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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