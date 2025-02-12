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100 дней в должности: какие важные шаги предпринял глава Ростовской области Юрий Слюсарь

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4 ноября 2024 года Юрий Слюсарь Указом Президента РФ был назначен врио губернатора Ростовской области. О пяти важных шагах за 100 дней управления регионом ИА «Дон 24» рассказал руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Власть

По мнению эксперта, первое, что важно было сделать новому главе Дона – «тормознуть те вещи, которые вызывают массовое недовольство жителей». Это, например, запрет на новые стройки в донской столице и других городах. По решению Слюсаря, полномочия по выдаче разрешений на капитальное строительство переданы на областной уровень. А новые микрорайоны будут возводиться только по проектам, предусматривающим создание социальной инфраструктуры.

Еще одним важным шагом Минченко считает лишение статуса регионального оператора по вывозу ТБО компании «Экострой-Дон». Компания, обслуживающая 20 муниципалитетов, длительное время не справлялась со своими обязательствами. Теперь ее полномочия по вывозу мусора переданы временному регоператору ООО «ЭкоЦентр».

Большое значение имеют и социальные инициативы, введенные Юрием Слюсарем, — не учитывать доход семьи при выплате регионального маткапитала; изменить систему поощрения одаренных воспитанников детских школ искусств и студентов колледжей сферы культуры; разрешить нотариальный отказ от доли единовременной материальной помощи семье погибшего участника СВО в пользу одного или нескольких членов семьи и ряд ругих.

Четвертый важный шаг Слюсаря — запрет на ввоз замазученного песка из Краснодарского края в Ростовскую область.

«Это запрет был введен после встречи главы региона с местными жителями. Встреча состоялась на полигоне ТБО, куда загрязненный песок начали завозить, а площадка технически не была готова к переработке таких отходов. Свое решение Слюсарь «затвердил» и в федеральном Минприроды», — напомнил Евгений Минченко.

Пятый шаг, имеющий большое значение для промышленного потенциала Ростовской области, — создание по инициативе Юрия Слюсаря координационного совета по промышленности. В совет вошли представители донского правительства, руководители предприятий. Цель совета — оценить проблемы и намерения предпринимателей и бизнес сообщества и разработать стратегию развития региона, основанную на этих знаниях.

«Впервые за долгое время регион возглавил уроженец Ростова, человек, которого корнями связывает с донским краем долгая история, как личная, так и семейная», – резюмировал Евгений Минченко.

Фото: donland.ru

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Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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