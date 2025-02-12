100 дней в должности: какие важные шаги предпринял глава Ростовской области Юрий Слюсарь

4 ноября 2024 года Юрий Слюсарь Указом Президента РФ был назначен врио губернатора Ростовской области. О пяти важных шагах за 100 дней управления регионом ИА «Дон 24» рассказал руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По мнению эксперта, первое, что важно было сделать новому главе Дона – «тормознуть те вещи, которые вызывают массовое недовольство жителей». Это, например, запрет на новые стройки в донской столице и других городах. По решению Слюсаря, полномочия по выдаче разрешений на капитальное строительство переданы на областной уровень. А новые микрорайоны будут возводиться только по проектам, предусматривающим создание социальной инфраструктуры.

Еще одним важным шагом Минченко считает лишение статуса регионального оператора по вывозу ТБО компании «Экострой-Дон». Компания, обслуживающая 20 муниципалитетов, длительное время не справлялась со своими обязательствами. Теперь ее полномочия по вывозу мусора переданы временному регоператору ООО «ЭкоЦентр».

Большое значение имеют и социальные инициативы, введенные Юрием Слюсарем, — не учитывать доход семьи при выплате регионального маткапитала; изменить систему поощрения одаренных воспитанников детских школ искусств и студентов колледжей сферы культуры; разрешить нотариальный отказ от доли единовременной материальной помощи семье погибшего участника СВО в пользу одного или нескольких членов семьи и ряд ругих.

Четвертый важный шаг Слюсаря — запрет на ввоз замазученного песка из Краснодарского края в Ростовскую область.

«Это запрет был введен после встречи главы региона с местными жителями. Встреча состоялась на полигоне ТБО, куда загрязненный песок начали завозить, а площадка технически не была готова к переработке таких отходов. Свое решение Слюсарь «затвердил» и в федеральном Минприроды», — напомнил Евгений Минченко.

Пятый шаг, имеющий большое значение для промышленного потенциала Ростовской области, — создание по инициативе Юрия Слюсаря координационного совета по промышленности. В совет вошли представители донского правительства, руководители предприятий. Цель совета — оценить проблемы и намерения предпринимателей и бизнес сообщества и разработать стратегию развития региона, основанную на этих знаниях.

«Впервые за долгое время регион возглавил уроженец Ростова, человек, которого корнями связывает с донским краем долгая история, как личная, так и семейная», – резюмировал Евгений Минченко.

Фото: donland.ru