В Таганрогском кампусе ЮФУ открыт новый профиль – «Международная торговля»

В Южном федеральном университете на кафедре менеджмента и инновационных технологий Института управления в экономических, экологических и социальных системах (ИУЭС ЮФУ) впервые открыт набор на направление подготовки бакалавриата «Торговое дело», профиль «Международная торговля».

Сегодня в сфере торговли в нашей стране задействовано свыше 14 млн человек, выполняющих совершенно разные функциональные обязанности: кассиры, продавцы, консультанты, товароведы, предприниматели, менеджеры и многие другие.

Сейчас избалованные покупатели придирчиво выбирают тот или иной товар, не только заставляя производителей выпускать высококачественную продукцию, но и обязывая продавцов постигать умение изощренного продвижения. Многоликий торговый работник совмещает и роль декоратора, выкладывая товар причудливыми комбинациями, приковывающими взор проходящих потребителей, и роль оратора, доступно и понятно излагая всю информацию о товаре, и роль психолога, способного распознать потребности клиента и предлагая именно то, что нужно растерянному посетителю.

С переходом в виртуальное торговое пространство задач у работников торговой сферы не стало меньше. Сложные механизмы ведения бизнеса требуют всестороннего развития сотрудников данной сферы. Анализ рынка, контроль наличия запасов, разработка рекламных кампаний и стратегии увеличения объемов продаж, сплочение коллектива – это неполный спектр задач, которые требуют решения.

Южный федеральный университет чутко реагирует на новые вызовы и запросы. В Таганрогском кампусе ЮФУ на кафедре менеджмента и инновационных технологий впервые открыт набор на направление подготовки бакалавриата «Торговое дело», профиль «Международная торговля».

Подготовка компетентных профессионалов, способных представлять интересы государства на международном уровне, умеющих грамотно решать обозначенные задачи маркетинга и логистики, достигать запланированных результатов, – это непростой вызов для университета, с которым он уверенно справляется.

Мария ЛАНКИНА, доцент, кандидат экономических наук, фото из архива «Таганрогской правды»