1 октября пожилые люди могут бесплатно посетить Ростовский зоопарк

Благотворительную акцию к Международному дню пожилого человека Ростовский зоопарк проведет 1 октября.

«1 октября — Международный День пожилого человека и мы со всем уважением поздравляем тех, кто достиг серебряного возраста мудрости, опыта и возможностей для самореализации. В Ростовском зоопарке стало традицией дарить подарки в праздники. В честь Дня пожилого человека мы дарим людям, которые достигли 60 лет, бесплатное посещение и экскурсию», — сообщил зоопарк на своих информационных ресурсах.