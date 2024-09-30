1 октября пожилые люди могут бесплатно посетить Ростовский зоопарк

Благотворительную акцию к Международному дню пожилого человека Ростовский зоопарк проведет 1 октября.
«1 октября — Международный День пожилого человека и мы со всем уважением поздравляем тех, кто достиг серебряного возраста мудрости, опыта и возможностей для самореализации. В Ростовском зоопарке стало традицией дарить подарки в праздники. В честь Дня пожилого человека мы дарим людям, которые достигли 60 лет, бесплатное посещение и экскурсию», — сообщил зоопарк на своих информационных ресурсах.
Отмечается, что для получения бесплатного билета достаточно предъявить паспорт кассиру.
А в 11.00 начнется бесплатная обзорная экскурсия. Ее участников от 60 лет и старше ждут около скульптуры «Олень» рядом с центральным входом.
Фото Ростовского зоопарка
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