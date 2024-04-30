1 мая массовых мероприятий в парках Таганрога проводить не будут

Парки Таганрога открыли летний сезон, однако массовые мероприятия на майские праздники в целях безопасности проводиться не будут.

Напомним, ограничение числа массовых мероприятий, проводимых на открытой местности, — рекомендация губернатора Ростовской области Василия Голубева.

1 мая в парке культуры и отдыха имени М. Горького состоятся только мастер-классы для детей в арт-пространстве «Таганрогский трамвай». Они будут проходить с 11.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.00 (детская творческая мастерская), с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 (игротека настольных игр).

Работа аттракционов в парках не ограничивается.

Ко Дню Победы в парке имени 300-летия Таганрога организуют работу уличной выставки репродукций из фондов Таганрогского художественного музея. 7 мая с 9.00 начнутся церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам.

9 мая состоятся радиоконцерты у Дворца молодежи и на площадке перед ГДК. На центральных улицах города продолжится молодежная патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Народные гуляния, концерты, работа полевой кухни, праздничный салют проводится не будут.

С полной программой мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, можно познакомиться здесь.

Фото «Таганрогской правды»