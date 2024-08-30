На территории Ростовской области палеонтологи Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского обнаружили зубы предков мегалодона — самых больших акул-хищников в истории планеты, достигавших в длину более 15 метров. Об этом сообщает официальный портал учебного учреждения.

Мелководные моря – северные заливы древнего океана Тетис покрывали юг Европейской части современной России в начале кайнозойской эры. Ученые установили, что предки мегалодонов жили здесь 47-41 млн лет назад. Ещё два десятилетия назад палеонтологи начали собирать их зубы в песчаных карьерах Морозовского района. Однако к изучению находок приступили только сейчас.

«Скелеты акул и скатов отличаются от скелетов костных рыб и состоят из хрящевой ткани, которая очень быстро разлагается, поэтому до наших дней сохраняются только крепкие зубы», — пишет источник.

22 года потребовалось саратовским палеонтологам, чтобы собрать около 740 остатков, которые не образовывали скопления, а встречались в эоценовых песках очень редко. Ученые также установили, что в середине эоценовой эпохи (56–33 млн лет назад) нынешнюю степную территорию населяло не менее 30 видов хрящевых рыб.

Ранее мы рассказали, что редкий артефакт нашли во время семинара «Палеолит южного берега Таганрогского залива».

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