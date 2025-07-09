«Золотых» юбиляров Таганрога поздравили в День семьи, любви и верности

Во Дворце молодежи состоялся торжественный прием, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Символ этого праздника – ромашку (точнее, букеты из этих цветов) дарили 8 июля семьям, которых чествовали за верность и любовь. Шутка ли? Прожить в браке полвека!

Во Дворце молодежи на этот раз виновниками торжества были семьи, с которых следует брать пример молодым. Несмотря на то, что все они пенсионного возраста, глаза у таганрожцев светятся, на лицах — улыбки, да и душой они молоды.

Собравшихся, кто прожил вместе не одно десятилетие и доказал, что настоящая любовь существует, поздравила первый заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева. За развитие и сохранение духовных, семейных традиций, достойное воспитание детей, укрепление основ общества Знаком губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» награждены супруги Балычевы (Константин Федорович и Татьяна Федоровна) и супруги Грязновы (Владимир Матвеевич и Ольга Михайловна).

Медаль «За любовь и верность» вручили супругам Режко (Владимиру Георгиевичу и Вере Алексеевне) и супругам Тарасовым (Василию Ивановичу и Ольге Семеновне). Ряд семей был награжден благодарственными письмами администрации Таганрога.

Заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов, поздравляя семьи, прожившие вместе 50 лет, отметил, что это повод для гордости и яркий пример подражания для нынешнего молодого поколения. Валерий Селиванов наградил несколько таких семей благодарственными письмами городской Думы за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, за благополучие, обеспеченное совместным трудом, за воспитание детей достойными членами общества.

К наградам, букетам ромашек с подарком — концертными выступлениями — присоединились муниципальный камерный оркестр (руководитель Игорь Тронов) и фолк-группа «Забава» (руководитель Юлия Родина).

Анатолий Ивашов. Фото автора.