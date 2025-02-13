«Золотые руки» ТАГМЕТа: соревновались электрики и слесари-ремонтники

В Таганроге за звание «лучшего» в производственных мастерских ТАГМЕТа сражались финалисты внутрицеховых конкурсов среди электриков и среди слесарей-ремонтников.

Перед электриками стояло три задачи. Сначала нужно было нарисовать и собрать схему запуска электродвигателя при помощи контакторной схемы магнитных пускателей «звезда – треугольник». Во втором задании – порезать кабельный канал под определенным углом на специальном оборудовании, чтобы потом можно было завести в него электропроводку. Завершала конкурс задача на время: с помощью индикатора напряжения за пять минут нужно было найти в электрическом шкафу и отметить на схеме пять неисправностей. За каждое задание участникам начислялись баллы. Среди электриков в возрастной категории до 29 лет, (номинация «Руки мастера») победу одержал трубопрокатчик Виктор Халявко. А вот звание «Золотые руки» (возраст – больше 29 лет) получил его коллега по цеху Алексей Косарев.

«Уровень участников хороший, – отметил эксперт конкурса электрик участка электрослужбы ТАГМЕТа Иван Захаров. – Молодцы, парни, достойно прошли испытания, показали хорошие результаты. Такие конкурсы для ТАГМЕТа важны, потому что повышают потенциал специалистов, заряжают любовью к профессии новичков».

Напряженная борьба за звание «лучшего» проходила и у слесарей-ремонтников. перед конкурсантами стояла задача – за короткое время, согласно чертежу, изготовить фланец подшипника из пятимиллиметровой пластины. Участники получали кусочек заготовки, из которого должны были сделать полноценную деталь. В номинации «Руки мастера» лучшим стал слесарь трубосварочного цеха Владимир Батраченко. А вот человеком с «Золотыми руками» признали работника трубопрокатного цеха – Андрея Канака.

Все победители конкурсов получили дипломы, денежное вознаграждение и существенную прибавку за участие к заработной плате. Но главное – именно эти специалисты в конце мая отправятся на корпоративный чемпионат «Игры мастеров», где будут представлять ТАГМЕТ и бороться за звание лучшего уже на более высоком корпоративном уровне с победителями-профи других заводов Трубной Металлургической Комапнии (ТМК).

«Профессиональные соревнования на ТАГМЕТе проходят в течение всего производственного года по всем основным специальностям в металлургии. Каждый желающий может показать свое мастерство и посоревноваться с коллегами по профессии. Этот шаг – первая ступень и к научно-исследовательским изысканиям, которые активно поощряются на предприятии. Пытливые профессионалы имеют возможность построить вертикальную карьеру на ТАГМЕТе и в ТМК, поучаствовав со своими идеями и проектами в заводской и корпоративной молодежной научно-практической конференций. Сегодня на ТАГМЕТе дан старт уже XIX МНПК, и мы ждем от нашей молодежи активности и еще раз активности», – отметил управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.

Фото предоставлено АО «Тагмет»