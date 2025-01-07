Главная » Новости Таганрога

«Золотой» развод: жителям Таганрога рассказали, как выросли госпошлины на услуги ЗАГС

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

С 1 января 2025 года увеличился размер госпошлины при обращении в органы записей актов гражданского состояния. Информацией на своей странице в соцсети поделился отдел ЗАГС Таганрога.

Новости Таганрога

Так, за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, размер госпошлины вырос с 650 рублей до 5000 рублей с каждого из супругов. Такую же сумму с каждого из супругов придется заплатить при расторжении брака в судебном порядке.

За государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства, размер госпошлины вырос с 1600 рублей до 5000 рублей.

За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, — с 650 рублей до 700 рублей.

За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния — с 350 рублей до 500 рублей.

За выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов — с 200 рублей до 350 рублей.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Kandinsky 3.1.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru