«Золотой» развод: жителям Таганрога рассказали, как выросли госпошлины на услуги ЗАГС

С 1 января 2025 года увеличился размер госпошлины при обращении в органы записей актов гражданского состояния. Информацией на своей странице в соцсети поделился отдел ЗАГС Таганрога.

Так, за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, размер госпошлины вырос с 650 рублей до 5000 рублей с каждого из супругов. Такую же сумму с каждого из супругов придется заплатить при расторжении брака в судебном порядке.

За государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства, размер госпошлины вырос с 1600 рублей до 5000 рублей.

За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, — с 650 рублей до 700 рублей.

За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния — с 350 рублей до 500 рублей.

За выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов — с 200 рублей до 350 рублей.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Kandinsky 3.1.