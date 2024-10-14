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Зимой в Таганроге пройдет проектно-инвестиционная сессия SFedU Exponent

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В Таганроге 21 декабря пройдет традиционная проектно-инвестиционная сессия SFedU Exponent – exp(sfedu), которая реализуется Институтом компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ . Регистрация на мероприятие уже открыта.

#Образование

Мероприятие пройдет в Инженерно-технологической академии Южного федерального университета при поддержке администрации Таганрога.

Цель SFedU Exponent — выявление востребованных, перспективных инженерных и IT-проектов, ориентированных на создание коммерчески привлекательных решений. Exp(sfedu) — это крупнейший демо-день на Юге России. На мероприятии каждый желающий может представить свой проект, получить обратную связь и найти инвестора.

«Прежде всего, участие в мероприятии дает возможность студентам и молодым ученым представить свои проекты перед экспертным жюри, инвесторами и спонсорами. Конечно, получить обратную связь и предложения по дальнейшей разработке проекта или его поддержке», – рассказал организатор SFedU Exponent Антон Пленкин.

SFedU Exponent пройдет в Зимнем саду корпуса «Д» ИТА ЮФ в переулке Некрасовском, 44. Участие бесплатное, регистрация обязательна. Заполнить заявку на участие можно на сайте https://exponent.sfedu.ru/.

Фото ЮФУ (из архива)

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Таганрогская правда
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