Журналистов, работников региональных и федеральных средств массовой информации, представителей интернет-СМИ и блогеров Ростовской области приглашают стать участниками первого ежегодного чемпионата СМИ по пэйнтболу любительского командного турнира (механическая лига). Он пройдет 28 апреля на Гребном канале Ростова.

Организаторами мероприятия выступают РОФСО «Федерация Пэйнтбола Ростовской области», управление физической культуры и спорта города Ростова и МБУ ДО «Гребной канал «Дон».

Пэйнтбол — перспективное направление для корпоративного развлечения, эта командная игра занимает верхнюю строчку среди активных досуговых мероприятий. Ее суть — соперничество в стрельбе по команде противника специальными шариками с краской, которые лопаются при попадании и окрашивают цель. Раунд начинается после звукового сигнала. Команды должны разбежаться по укрытиям, после чего в дело вступает техника и тактика. Одни идут напролом, другие заманивают соперников в ловушки, третьи предпочитают выжидательную тактику. Стратегия и сплоченность в пейнтболе играют важнейшую роль. Задача — поразить шарами всех игроков команды соперников и нажать на специальную кнопку на базе противника.

Игра проходит на специальной площадке, огороженной защитной сеткой с ровным искусственным покрытием. Роль укрытий играют надувные фигуры разнообразной формы и высоты. Игра традиционно проходит на время, раунды состоят из 2 (двух) геймов, суммарная длительность которых составляет 6 минут. В составе одной команды может быть от 5 до 8 участников, но их количество в поле на момент старта равное 5 (пяти) с обеих сторон.

Участники получают призы в номинациях: «Лучший игрок (женщина)», «Лучший игрок (мужчина)», «Лучшая команда поддержки (болельщики)». А победители – кубки.

Организаторы предоставляют оборудование, амуницию, профессиональную судейскую бригаду, зоны размещения команды и болельщиков, питание (обед + чай/кофе), фото и видео с турнира.

Каждой команде после регистрации будет предоставлена одна персональная тренировка с аккредитованным тренероми всем необходимым снаряжением. Формат, время и дату можно заранее обсудить по WhatsApp +7 928 279 22 96. Чемпионат будет проходить по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 А, МБУ «Гребной канал «Дон», площадка «Пэйнтбол»

Фото ВК РОФСО «Федерация Пэйнтбола Ростовской области»