Жителю Таганрога необоснованно отказали в назначении пенсии

В Таганроге пенсионеру произвели перерасчет пенсионных выплат на сумму более 30 тысяч рублей после вмешательства городской прокуратуры, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По обращению таганрожца прокуратура провела проверку соблюдения Государственным учреждением – Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области федерального законодательства.

Выяснилось, что мужчина обратился для назначения пенсии по старости, однако ему отказали. Оказалось, что в трудовой стаж необоснованно не включили более 2 лет работы и военную службу, так как сотрудники учреждения не приняли во внимание представленные подтверждающие документы.

В защиту прав пенсионера прокуратура внесла руководителю отделения представление. После его рассмотрения нарушения устранены. Пенсия назначена, произведен перерасчет на сумму свыше 30 тысяч рублей, — сообщает источник.

Фото «Таганрогской правды»