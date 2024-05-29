Жителю Таганрога не хотели назначать положенную пенсию

В Таганроге пенсионеру назначили пенсию и выплатили большую задолженность только после вмешательства городской прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Мужчина обратился в социальный фонд для установления пенсии, но ему отказали. Тогда он написал заявление в прокуратуру, которая провела проверку соблюдения отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области федерального законодательства. Выяснилось, что сведения о заработной плате заявителя за 1984-1985 годы при осуществлении трудовой деятельности в городе Мариуполе не были учтены.

Заявителю в назначении пенсии было необоснованно отказано. Прокуратурой внесено представление. По результатам его рассмотрения принято решение о назначении положенной пенсии, — пишет источник.

Также пенсионеру выплачена задолженность в сумме более 175 тысяч рублей.

Фото «Таганрогской правды»