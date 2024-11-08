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Жителю Дона грозит тюремный срок за спиленную в лесополосе акацию

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В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 24-летнего жителя города Миллерово, который занимался незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Нарушителя задержали на железнодорожном перегоне станции «Боченково — Миллерово» сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчина при помощи бензопилы спилил акацию, которая росла в полосе отвода, относящейся к защитным лесонасаждениям железнодорожных путей. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что двое жителей Дона украли более тонны угля в порту.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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