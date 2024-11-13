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Жителям Таганрога разъяснили, кто отвечает за содержание и ремонт памятников архитектуры

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В местном Интернет-СМИ появился фоторепортаж, который рассказывает об исторических зданиях в центре Таганрога, находящихся в удручающем состоянии.

Город

Фотограф запечатлел аварийные дома, подлежащие сносу; заброшенные и разрушающиеся строения. В публикации отмечается, что город не предпринимает никаких шагов к решению проблемы сохранения указанных памятников архитектуры.

В администрации Таганрога, куда мы обратились с этим вопросом, разъяснили, кто отвечает за содержание и ремонт домов, расположенных в центре города. Приводим полный текст официального ответа, полученного в муниципалитете.

«Значительная часть зданий, расположенных в исторической части города – объекты культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия. Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия регулируются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Органом, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, является Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Федерального закона № 73-ФЗ собственник объекта культурного наследия несет бремя содержания принадлежащего ему объекта культурного наследия. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с согласованной документацией. 

Ремонтные работы, в том числе текущий ремонт фасадов исторических зданий, должны производиться специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по ремонту таких объектов и при наличии проекта, разработанного специализированной организацией.

Исходя из положений статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Устранение нарушений, связанных с использованием имущества, эксплуатацией зданий и сооружений является обязанностью собственников.

Объекты, о которых идет речь в публикации, являются частной собственностью. Для принятия мер информация о них направлена в адрес Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области».

Фото: страница Комитета по охране ОКН Ростовской области в соцсети

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Таганрогская правда
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