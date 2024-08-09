Жителям Таганрога рассказали, почему опасно приобретать продукты в местах незаконной торговли

В Таганроге продолжаются рейды по пресечению торговли в неустановленных для этого местах. На днях один из таких прошел на территории, прилегающей к Центральном рынке. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

Администрация Таганрога информирует об увеличении числа заболеваний острыми кишечными инфекциями, возникающими после употребления продуктов питания, приобретенных в местах несанкционированной торговли.

«Острые кишечные инфекции — обширная группа инфекционных заболеваний, сопровождающихся нарушением моторики желудочно-кишечного тракта с развитием диареи, интоксикации, а в ряде случаев – обезвоживания. Возбудителями являются многочисленная группа бактерий, вирусов, которые вызывают дисфункцию кишечника. Наиболее часто встречаются заболевания, вызванные дизентерийными палочками (шигеллами), патогенными кишечными палочками (эшерихиями), кампилобактериями, иерсиниями. Из вирусных больше распростанены ротавирусы и аденовирусы. Данный перечень далеко не полон, постоянно открываются новые возбудители инфекций», — сообщает tagancity.ru.

Наиболее высокие показатели заболеваемости бактериальными острыми кишечными инфекциями регистрируются в весенне-летний период. Так, например, возбудители дизентерии сохраняют свою жизнеспособность в течение нескольких суток — на продуктах питания (молоке, мясных продуктах, хлебе, овощах, фруктах). В молоке и молочных продуктах возбудители острых кишечных инфекций не только сохраняются, но и активно размножаются, не изменяя при этом внешнего вида и вкусовых качеств. Заражению способствуют антисанитарные условия продажи продуктов питания, в том числе, хранившихся или готовившихся с нарушением санитарных правил.

Таганрожцам напомнили, что в официально зарегистрированных местах торговли (магазины, рынки, ярмарки, места нестационарной торговли, внесенные в схему нестационарных торговых объектов), реализуемая продукция подвергается контролю соответствия качества и безопасности.

«В местах уличной торговли покупатели зачастую доверяют свое здоровье случайным продавцам. Как правило, это люди, незаконно осуществляющие предпринимательскую деятельность. Такие торговцы перекупают в различных местах не всегда качественные продукты без документов, подтверждающих ее безопасность для здоровья граждан», — пишет источник.

Отмечается, что для реализации излишков своей продукции на рынках Таганрога гражданам необходимо получить справку о наличии приусадебного участка в администрации сельского поселения. Такая справка выдается бесплатно и действует в течение года. Проверка безопасности продукции в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы стоит всего 28 рублей.

На рынках Таганрога для реализации своей продукции можно воспользоваться оборудованными для этих целей местами за незначительную ежедневную плату. Так, за торговое место на Центральном рынке придется заплатить от 50 до 195 рублей, на Николаевском рынке — от 65 до 130 рублей, на Привокзальном рынке — от 75 до 160 рублей, на рынке «Русское поле» — 100 рублей.

«Администрация Таганрога призывает жителей города не поощрять деятельность незаконных торговцев, не приобретать у них товары. Отказ от услуг несанкционированных торговых точек в значительной мере оздоровит атмосферу в городе, преобразит его вид и позволит сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких», — обратились городские власти к жителям города.

На фото администрации Таганрога — незаконные места торговли на территории, прилегающей к Центральному рынку