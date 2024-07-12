Жителям Таганрога рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам в 2025 году

Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали, как работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации.

Новый закон заработает с 2025 года — он подписан 8 июля 2024 года (Федеральный закон № 173-ФЗ).

Сейчас пенсия индексируется только для неработающих пенсионеров — ежегодно, на установленный процент. Например, в 2024 году фиксированная часть и стоимость пенсионного коэффициента выросла на 7,5%.

Работающие пенсионеры такую индексацию в период трудоустройства не получают. Им производится перерасчет 1 августа — с учетом пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Индексация пенсии положена после увольнения — за все истекшие периоды.

С 2025 года работающие пенсионеры тоже будут получать выплаты с учетом ежегодной индексации. При этом они сохранят и право на перерасчет с 1 августа.

Госуслуги рассказали о порядке индексации

В 2025 году будет проиндексирована та сумма, которую пенсионер получал бы на 31 декабря 2024 года с учетом всех пропущенных повышений за период работы с 2016 по 2024 годы. Это станет базой для первой индексации после возобновления. Процент индексации 2025 года будет прибавляться к фактически получаемой пенсии.

После увольнения для расчета выплат будет учтена доплата за все годы работы, когда индексация не проводилась.

Повышение страховых пенсий по уровню фактической инфляции будет произведено 1 февраля 2025 года. Уровень индексации станет известен позднее.

Источник: ТГ-канал Госуслуг, фото из архива «Таганрогской правды»