Жителям Таганрога рассказали о новых правилах сдачи экзамена на получение водительских прав

Госуслуги на своих ресурсах рассказали, что изменилось с 1 апреля в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Приводим главные нововведения, которые касаются будущих водителей.

Так, если третья попытка сдачи экзамена была неудачной, пересдавать теорию и вождение можно только через 6-9 месяцев. До 1 апреля теорию в четвертый раз сдавали через 7-30, а вождение — через 7-60 дней. Теперь придется ждать минимум полгода.

Раньше неудачной считалась попытка практической части с 5 штрафными баллами, теперь их увеличили до 7. То есть можно набрать 5 или 6 баллов — и экзамен все равно будет сдан.

При истечении срока действия паспорта или медсправки водительское удостоверение можно получить только после замены документов на действительные.

При сдаче экзамена на категорию B и С в 17 лет водительские права выдаются сразу. Раньше — только в 18 лет. Но управлять автомобилем все равно можно только совершеннолетним водителям.

При лишении водительских прав нельзя сдать экзамен на другую категорию.

На практической части экзамена больше нет маневров «начало движения на спуске», а опережать другой транспорт при отсутствии такой возможности необязательно.

Основание для изменений в правилах — постановление Правительства РФ от 16.12.2023 № 2177.

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