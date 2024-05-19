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Жителям Таганрога рассказали, можно ли изменить дату получения пенсии

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Госуслуги на своих информационных ресурсах продолжают отвечать на самые популярные вопросы россиян. Один из таких — могут ли пенсионеры изменить дату получения социальных выплат.

Новости Таганрога

По своему желанию изменить дату получения пенсии нельзя — она фиксированная и зависит от способа получения соцвыплаты. Дата может измениться при смене банка или переезде, — отвечают Госуслуги.

Так, при получении пенсии на счет в банке деньги зачисляются не позднее, чем на следующий день после того, как СФР перечислит средства кредитной организации. Срок устанавливает СФР по согласованию с банком. В разных банках сроки могут отличаться, но при смене банка пенсионер имеет право сохранить прежнюю дату.

При доставке пенсии почтой график выплат составляет организация почтовой связи по согласованию с СФР. При переезде дата также может измениться — это зависит от графика, который установлен в почтовом отделении по новому адресу.

Госуслуги отмечают, что если в назначенный день пенсию вы не получили — это можно сделать в другой день. Но если не приходить за пенсией или не получать ее дома 6 месяцев подряд, придется писать заявление на восстановление выплат.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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госуслуги пенсии соцвыплаты
Таганрогская правда
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