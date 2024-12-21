Жителям Таганрога рассказали, какие выплаты повысятся в 2025 году

Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали о том, какие выплаты в 2025 году вырастут у россиян. Это пенсии, МРОТ, прожиточный минимум и некоторые соцвыплаты.

МРОТ

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 16,6% и составит 22 440 рублей. От величины МРОТ зависят выплаты по больничным, беременности, родам и другие меры соцподдержки. Последнее повышение уровня минимальной оплаты труда проводилось с 1 января 2024 года. МРОТ вырос на 3 тысячи рублей — с 16 242 рублей до 19 242 рублей. С 1 января 2025 года МРОТ вырастет на 3 198 рублей.

Страховая пенсия

С 1 января 2025 года вырастет на 7,3%. Стоимость одного пенсионного коэффициента составит 142,76 рубля, а фиксированная выплата — 8 728,73 рубля. Рост фиксированной выплаты повлияет также на размер доплат к пенсии. Индексация социальных пенсий пройдет с 1 апреля, размер будет известен позже.

Больничные и декретные

Максимальное пособие за день болезни или отпуска по беременности и родам вырастет с 4 039,73 рубля до 5 673,97 рубля. Минимальное пособие с учетом МРОТ вырастет с 632,61 рубля до 737,75 рубля.

Пособие на ребенка до 1,5 лет

Максимальная сумма за месяц для работающих родителей вырастет с 49 123,07 рубля до 68 995,48 рубля.

Материнский капитал

Сумма на второго ребенка, родившегося после 2020 года, вырастет с 833 025 рублей до 893 854 рублей. С 1 февраля 2025 года неиспользованный остаток маткапитала будет проиндексирован на 7,3%.

Выплаты от прожиточного минимума

Федеральный прожиточный минимум (ПМ) на душу населения увеличится с 15 453 рублей до 17 333 рублей. В Ростовской области на 2025 год в расчете на душу населения прожиточный минимум составит 16 669 рублей, для трудоспособного населения – 18 169 рублей, пенсионеров – 14 335 рублей, детей – 16 169 рублей.

Повышение прожиточного минимума повлияет на размер единого пособия, социальной доплаты к пенсии, выплаты по соцконтракту, выплаты из маткапитала до 3 лет.

Повышение с 1 февраля 2025

Эти пособия будут проиндексированы с 1 февраля 2025 года, размер индексации и точные суммы станут известны позже:

единовременное при рождении ребенка

минимальное по уходу до 1,5 лет

супруге и ребенку призывника

по безработице

при усыновлении

на погребение

ЕДВ и денежный эквивалент набора социальных услуг.

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