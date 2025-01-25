Жителям Таганрога рассказали, какие болезни больше всего пугают россиян

Здоровье сильно влияет на качество жизни человека, но избыточная озабоченность его состоянием перерастает в тревогу и порождает навязчивые мысли. Согласно данным опроса, проведенного медицинской компанией ИНВИТРО совместно с СК «Росгосстрах», 97% россиян испытывают страх по поводу различных заболеваний.

При этом, 40% чувствуют умеренную тревожность, а 57% особенно сильно волнуются о своем здоровье и беспокоятся из-за любых недомоганий.

Наибольший страх у россиян вызывают онкологические заболевания, такой ответ дали 77% респондентов. 45% боятся вирусных инфекций, 40% – болезней, связанных с нарушением работы сердца. В список заболеваний, которые вызывают у жителей России и Таганрога тревогу, также вошли деменция (34%), аутоиммунные заболевания (31%), и ментальные расстройства (26%)*.

При выявлении симптомов 24% россиян начинают искать информацию в интернете, 22% незамедлительно обращаются к врачу, а 38% идут к специалисту только при ухудшении состояния. 7% предпочитают лечиться самостоятельно и еще столько же надеются, что недомогание пройдет само.

По мнению ремпондентов, на ухудшение здоровья и возникновение различных заболеваний больше всего влияет стресс — так считают 86% опрошенных. Чтобы снизить его уровень в повседневной жизни, 16% практикуют медитацию и методы релаксации. Среди прочих факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье, жители России выделяют недостаток полноценного сна (50%), неправильное питание (46%) и малоподвижный образ жизни (45%)*.

Для поддержания здоровья и профилактики заболеваний 39% респондентов принимают витаминные комплексы и БАДы для укрепления иммунитета, 32% ведут активный образ жизни и занимаются спортом, а 25% придерживаются правильного питания. 23% стараются соблюдать режим сна.

«Чтобы контролировать состояние своего организма и выявлять заболевания на ранней стадии, 46% россиян проходят медицинские осмотры минимум раз в год, 13% — раз в 2-3 года, 4% — реже, чем раз в три года. 23% обследуются только в случае ухудшения самочувствия или появления новых симптомов, 12% — лишь при крайней необходимости, а 2% не проходят обследования вообще», — свидетельствуют результаты опроса.

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