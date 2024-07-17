Жителям Таганрога рассказали, как предотвратить себя от теплового удара

Вплоть до 19 июля в регионе сохранится жаркая и солнечная погода, в среднем термометры покажут до +38 градусов в тени. Администрация Таганрога напоминает о мерах предосторожности, которые помогут предотвратить себя от теплового удара.

При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую, воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно больше поверхности кожи.

Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию).

Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду.

При появлении признаков теплового удара (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, учащенный пульс) следует периодически употреблять воду. Принимать жидкость рекомендуется небольшими дозами (50-80 мл) с промежутками в 10-15 минут, подолгу задерживая её во рту. Также при указанных симптомах следует немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

Если вы отдыхаете на пляже или у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50 градусов и выше. В тоже время температура воды составляет +28-29 градусов.

Таким образом, перепад температур колеблется от 25 до 30 градусов, что очень вредно для организма. Если после длительного нахождения на берегу, вы внезапно нырнёте в воду, этот перепад может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Заходить в водоем рекомендуется постепенно. Особенно об этом должны помнить люди пожилого возраста.

В период аномально высоких температур страйтесь как можно меньше времени проводить на открытом солнце. Избегайте серьезных физических нагрузок.

При необходимости обращайтесь по телефону «112».

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