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Жителям Таганрога рассказали, как правильно выбрать солнцезащитный крем

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В Таганроге установилась аномальная жара, спасение от которой многие находят у водоемов. Чтобы пляжный отдых не навредил здоровью, лучше загорать в утренние и вечерние часы и обязательно наносить на кожу солнцезащитный крем. Как его правильно выбрать и использовать, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Новости Таганрога

Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на нашу кожу, поэтому очень важно обеспечить ей надежную защиту. Так, солнцезащитные кремы, которые сочетают в себе разные виды фильтров, защищают от UVA и UVB лучей.

Один из главных показателей эффективности крема — это SPF — «фактор защиты от солнца». Чем он выше, тем эффективнее будет защитный слой. Оптимальные — SPF 30 или 50 — они блокируют 97% и 98% UVB-лучей соответственно.

Эффективность против UVA-излучения обозначается маркировкой «UVA» в кружочке или «PA+» с разным количеством плюсов.

Важно понимать, что заявленная эффективность в 97% и 98% — это условный показатель, а реальная эффективность средства будет во многом зависеть от правильности его нанесения, — уточняет Роспотребнадзор на своих информационных ресурсах.

Полезные рекомендации

  • Для чувствительной кожи выбирайте крема с минеральными ингредиентами — на флаконах будет пометка «mineral».
  • Для детей используйте специальные детские крема без спиртов и химических отдушек.
  • Для тех, кто сидит весь день у окна в офисе, подойдет SPF 15.
  • В солнечную погоду нужно пользоваться солнцезащитным кремом SPF 30 (или выше), обладающим защитой широкого спектра (UVA/UVB).
  • Наносить солнцезащитный крем желательно за 15-30 минут до выхода на солнце, чтобы он успел впитаться в кожу.
  • Наносить в среднем 28-30 г на все тело. Только на лицо и шею должно уходить около половины чайной ложки крема.
  • Обновлять слой каждые 2-3 часа — сразу после того, как вспотели, искупались или вытерлись полотенцем.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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