Жителям Таганрога рассказали, как отличить грипп от других вирусов

Каждую осень начинается сезон гриппа. Чем нынешний эпидсезон может отличаться от предыдущих? Эффективна ли вакцина? В каких случаях необходим прием антибиотиков? На эти и другие вопросы ответил Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь.

Чем эпидсезон осени 2024 года может отличаться от предыдущих?

Принципиально эпидемический сезон отличаться от предыдущих не будет. По информации, поступающей от лабораторий изучения гриппа, в мире превалируют примерно те же самые штаммы: два вида свиного гриппа — это вариант А и один из В.

Чем отличаются виды вирусов гриппа?

Вариант А — это самые опасные виды вируса гриппа, они вызывают эпидемии, даже пандемии. Вирусы группы варианта В вызывают локальные вспышки, С — это единичные случаи. Различаются они по антигенному составу.

Существует мнение, что вакцина от гриппа неэффективна, так как штамм каждый год новый. Это так?

Проблема вакцинации от гриппа в том, что грипп — это РНК-содержащий вирус, и он очень хорошо мутирует, уходит из-под атаки иммунной системы человека. Постоянные мутации вируса гриппа направлены на то, чтобы избегать обнаружения иммунной системой и соответствующего быстрого уничтожения. Вирус гриппа один из самых изменчивых в природе, к тому же у него есть мощный резервуар в дикой природе: многие виды млекопитающих болеют гриппом, соответственно, отсюда названия «свиной, птичий» и т. д.

Как правило, разные виды вируса гриппа ограничиваются определёнными животными, но иногда возможны перескоки, и человеческие вирусы гриппа обмениваются антигенами с вирусами гриппа животных. После такого обмена вирус практически приобретает новый антигенный состав, и иммунная система даже человека, который ранее болел вирусом гриппа, не узнает вирус.

Именно из-за того, что вирус гриппа очень изменчив, вакцины приходится каждый год модифицировать. В мире существует целая система мониторинга, лаборатории выборочно берут исследования у пациентов в разных странах, выявляют штаммы гриппа, на основании их дают прогноз, какой штамм гриппа будет превалировать в текущем эпидсезоне. Это делается в межсезонье.

На основании математического анализа количества обнаруженных тех или иных штаммов вируса делается прогноз на текущий сезон. Соответственно производители вакцин, имея информацию о данных штаммах, модифицируют свои препараты.

Вторая проблема вакцинации в том, что, к сожалению, на РНК-содержащие вирусы иммунный ответ достаточно нестойкий. И человек, вакцинированный от гриппа, через месяц имеет определенный уровень антител, через 2-3 месяца после вакцинации этот уровень антител максимален. Но особенность гриппа в том, что уровень антител быстро падает, и уже через полгода после вакцинации человек не имеет защиты. Именно поэтому невозможно вакцинация от гриппа на длительный промежуток времени. Вакцинируют именно перед сезоном.

Как отличить грипп от других вирусов?

Классический грипп имеет отличные от других инфекций симптомы. Это острейшее начало заболевания — человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел, высокая температура, выраженная интоксикация, головные, мышечные, суставные боли. Симптоматика со стороны дыхательных путей появляется позже, кашель — на вторые и третьи сутки. Вначале кашель простой, затем он становится частым, потому что грипп поражает прежде всего трахею, сопровождается болью за грудиной и очень плохо купируется, особенно его приступы. Насморк при гриппе выражен умеренно, как и боли в горле.

Осложнения у гриппа самые разнообразные, их можно разделить на ранние и поздние. Ранние осложнения — это поражение легких, первичная гриппозная пневмония, возможно развитие поражений центральной нервной системы, выраженный интоксикационный синдром, который может даже привести к шоковому состоянию. Поздние осложнения встречаются намного чаще, это вторичные бактериальные осложнения со стороны дыхательных путей: тонзиллит, синусит, фарингит, бактериальная вторичная пневмония. После гриппа у человека может быть нестабильная температура, выраженная потливость, утомляемость.

От гриппа есть специфическая противовирусная терапия, то есть этиотропная терапия, действующая на сам вирус. Применение таких препаратов максимально эффективно в ранние сроки от начала заболевания — 1-3 сутки, поэтому необходимо четко понимать, грипп это или нет. Узнать это можно, если сдать ПЦР в лабораторию, либо с помощью экспресс-тестов на грипп. Противовирусная терапия не даст развиться осложнениям.

Когда идти к врачу?

Грипп характерен температурой, поэтому врача лучше вызвать на дом. При первых симптомах нужно обязательно обратиться к специалисту для назначения противовирусной терапии и лечения, чтобы не допустить осложнений.

В каких случаях необходим прием антибиотиков?

Антибиотики при гриппе назначаются, как и при другой респираторной инфекции, только по показаниям. В первые трое-четверо суток прием антибиотиков не нужен и даже вреден, так как они действуют на бактерии, а не на вирус. Необходимость в назначении антибиотиков возникает при активации эндогенной флоры. Это бывает либо при длительном заболевании, либо во «вторую волну», когда заболевание пошло на убыль и вдруг возникает повторная лихорадка и появляются новые симптомы. Оценить необходимость антибиотикотерапии должен только врач.

Когда нужно вакцинироваться, кому стоит это делать обязательно? Кому нельзя вакцинироваться?

Вакцинироваться нужно всем, вакцина от гриппа входит в календарь прививок. Это необходимо делать перед сезоном гриппа (сентябрь-октябрь). Однозначно нельзя вакцинироваться людям с аллергическими реакциями на предыдущую вакцинацию от гриппа. С осторожностью вакцинироваться пациентам с аутоиммунной патологией, с поливалентной аллергией, с онкологией и рядом других редких заболеваний. Перед вакцинацией нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

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