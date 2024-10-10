Жителям Таганрога рассказали, как обезопасить пенсионеров от телефонных мошенников

Телефонные мошенники не теряют сноровку и придумывают новые способы обмана. Одна из самых доверчивых и уязвимых категорий — люди пенсионного возраста. Старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин рассказал, как распознать телефонных мошенников, какие приемы они могут использовать в разговоре и как защитить старших родственников от неприятностей.

Если вам звонят под видом банка, сотового оператора, правоохранительных органов и просят совершить определенные действия – назвать код из СМС для авторизации в том числе в Госуслугах, озвучить ответ на контрольный вопрос, сообщить другую конфиденциальную информацию – не поддавайтесь. Сразу прерывайте звонок. Вы можете самостоятельно позвонить в организацию, от лица которой к вам обращаются и уточнить все интересующие вопросы

С введением антифрод-решений, которые блокируют подменные номера, мошенники стали активно использовать мессенджеры — для убедительности в профиль добавляют логотипы банков или похожую символику других организаций. В разговоре мошенники могут обратиться по имени и отчеству и применить определенный скрипт разговора, чтобы завязать разговор.

«Иногда мошенники звонят и пытаются провести транзакции по карте или получить доступ к личному кабинету в различных онлайн-сервисах, когда незаконным способом уже узнали личные данные. В таком случае им нужен код подтверждения, который может быть указан в смс-сообщении. Никому не сообщайте эту информацию, она предназначена только для вас. Также запомните и объясните пожилым родственникам, что представители госструктур никогда не звонят гражданам в мессенджерах», — советует Борис Лопатин.

Мошенники могут позвонить и после первого гудка сбросить — это мошенническая схема, при которой злоумышленники провоцируют перезвонить на неизвестный номер. Таким образом, пока вы на линии, со счёта списываются деньги. Не перезванивайте на неизвестные номера.

Мошенники могут позвонить с незнакомого номера от лица близкого или знакомого вам человека или написать с просьбой перевести деньги. Эксперт советует не доверять и не переводить деньги незнакомцам. В такой ситуации лучше позвонить напрямую близкому человеку или людям, которые могут находиться рядом с ним, и узнать, действительно ли нужна помощь.

Иногда мошенники убеждают установить на смартфон специальные программы для удалённого управления устройством, чтобы «провести проверку». Их цель — получить доступ к приложениям, узнать реквизиты банковской карты, коды и пароли для подтверждения банковских операций, а также другие конфиденциальные данные.

Объясните пожилым родителям, бабушкам и дедушкам, что никогда не стоит следовать инструкциям незнакомых людей, никому нельзя сообщать по телефону свои личные данные, коды из смс-сообщений и электронных писем, пароли от банковских приложений и других онлайн-сервисов. Научите возрастных родственников, что лучше всего сразу закончить такой разговор, или же вовсе не брать трубку и заблокировать неизвестный номер телефона.

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