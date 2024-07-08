Жителям Таганрога рассказали, как бороться с комарами

Комары своим присутствием не только портят отдых на природе, но и приносят массу неудобств в собственном доме. Помимо банального дискомфорта от укусов и аллергической реакции на них комары могут стать источниками серьезных заболеваний, таких как малярия, лихорадка Зика, дирофилляриоз, Желтая лихорадка и другие.

Специалисты Ростпотребнадзора по Ростовской области рассмотрели самые популярные средства защиты от комаров. Условно их можно раздеть на три группы: механические, физические и химические.

К механическим средствам защиты относится москитная сетка — это, пожалуй, самый старый и простейший метод борьбы с кровососущими. Сетку используют на окнах и дверях, антимоскитные пологи, которые можно расправить над кроватью ребенка и даже взрослого.

К физическим средствам защиты относится ультразвуковой отпугиватель. Это электронный прибор, генерирующий звуковые волны в ультразвуковом диапазоне, человеческое ухо такие звуки не воспринимает, а вот комары их не переносят.

Использование химических средств защиты от комаров — самый популярный выбор людей в борьбе с кровососущими. Такие средства бьmают двух видов инсектициды и репелленты.

Инсектициды — это средства, при контакте с которыми насекомое умирает, и таким образом сокращается количество вредителей в помещении в целом.

Самый популярный способ использования инсектицида в борьбе с комарами — это электрофумигатор. Перед использованием электрофумигатора в помещениях, необходимо обязательно прочитать инструкцию.

Репелленты — это средства, отпугивающие комаров, некоторые из них наносятся на одежду, другие на тело. Это мази, кремы, эмульсии, аэрозоли, лосьоны, браслеты, наклейки и клипсы на одежду. Если выбираете репеллент для детей, обратите внимание, есть ли маркировка, что данное средство разрешено для применения у детей. Как правило, такие средства сохраняют эффект меньшее время, в связи со сниженной концентрацией действующего вещества. При наличии аллергии внимательно изучите состав на наличие аллергенов и используйте средство с осторожностью.

Если вы считаете химические средства небезопасными, на помощь вам придут растения, содержащие эфирные масла, — природные репелленты. Чаще всего это растения с ярко выраженным стойким ароматом — лаванда, полынь, гвоздика, сосна, базилик, корица, розмарин, эвкалипт, кедр, тимьян и другие.

С осторожностью стоит применять эфирные масла людям, склонным к развитию мигреней, а также с индивидуальной непереносимостью указанных масел.

Места, где обитает много комаров, имеет смысл обработать специальными инсектицидными средствами (террасы, веранды, палатки) и не забывать про защитную одежду.

Каждый может остановить свой выбор на том средстве, которое сочтет нужным и ни один комар не сможет омрачить отдых на природе или нарушить ночной сон.

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