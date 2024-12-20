Жителям Таганрога рассказали, что важно знать о сахарном диабете 1 типа у детей

О «красных маркерах», способах диагностики и лечения диабета у детей рассказала Елена Демина, заведующая эндокринологическим отделением Российской детской клинической больницы Пироговского Университета.

Какого типа диабет бывает у детей?

У детей ощутимо чаще встречается сахарный диабет первого типа. Заболевают им в основном в возрасте от четырех до14 лет. Но манифестировать болезнь может и позднее, в том числе у людей 35–40 лет. Сахарный диабет 1 типа — аутоиммунное заболевание, в его основе лежит атака иммунной системы на бетаклетки поджелудочной железы, вырабатывающие гормон инсулин, необходимый для утилизации глюкозы из крови. В результате их гибели у больных развивается гипогликемия.

Как можно заподозрить, что у ребенка развивается диабет?

Сахарный диабет характеризуется хронической гипергликемией (повышенным содержанием сахара в крови). При этом заболевании нарушаются все виды обмена. Чем раньше оно будет диагностировано, тем больше возможностей назначить грамотное лечение и предотвратить осложнение болезни. Все симптомы сахарного диабета объясняются невозможностью глюкозы переходить из крови в ткани для обеспечения организма энергией. Соответственно, ребенок в условиях энергетического голодания будет хотеть больше есть. Почки компенсаторно будут выводить «лишнюю» глюкозу из крови, увеличивая диурез: ребенок начинает чаще ходить в туалет и больше пить. Несмотря на больший объем съедаемой пищи из-за нарушенного усвоения глюкозы тканями, он голодает и худеет, появляются хроническая усталость, слабость. Организм в поисках других источников энергии начинает использовать жиры и белки, конечными продуктами распада которых являются кетоновые тела. Избыточное количество кетонов приводит к отравлению и развитию кетоацидоза — тяжелого осложнения сахарного диабета. Оно требует госпитализации в реанимационное отделение стационара и, к сожалению, в тяжелых случаях приводит к инвалидизации или даже к смерти.

Таким образом, родители должны насторожиться, если ребенок начинает больше пить и есть, чаще ходит в туалет, резко худеет, жалуется на слабость без видимых причин. Часто в семье не обращают особого внимания на эти симптомы, объясняя их различными физиологическими причинами: «Ребенок много занимается в школе и устает», «Подросток начал расти, поэтому теряет вес».

Какие анализы надо сдать?

Если у ребенка возникли симптомы, характерные для сахарного диабета, следует незамедлительно обратиться к педиатру или эндокринологу. Анализ крови на сахар или развеет опасения родителей, или поможет вовремя диагностировать заболевание, что позволит избежать тяжелых последствий.

Хочется заметить, что при наличии в семье родственников с сахарным диабетом 1 типа на доклинических стадиях ребенку можно провести специальные нагрузочные тесты и исследовать специфические маркеры сахарного диабета — аутоантитела. В современных условиях с появлением новых классов иммунологических препаратов раннее выявление болезни и назначение лечения позволят замедлить или даже предотвратить развитие заболевания.

Что делать, если у ребенка обнаружен диабет?

При постановке диагноза «сахарный диабет» маленький пациент (при поддержке родителей) должен быть обучен и мотивирован на постоянный контроль состояния организма, который включает соблюдение диеты с подсчетом углеводов, измерение и поддержание концентрации глюкозы в крови в норме с помощью адекватно подобранной инсулинотерапии. Сегодня в терапии сахарного диабета 1 типа используют аналоги инсулина.

Современные инсулиновые помпы обеспечивают непрерывное введение в организм препарата, что позволяет имитировать физиологическую секрецию инсулина и избежать многократных уколов. <…> Сегодня дети с сахарным диабетом 1 типа, несмотря на хронический и неизлечимый характер заболевания, могут вести полноценную активную жизнь.

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