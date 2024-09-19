Главная » Город

Жителям Таганрога предлагают присоединиться к акции «День без автомобиля»

На чтение 1 мин Опубликовано

22 сентября отмечается Всемирный День без автомобиля – символическая акция, направленная на снижение шумовой нагрузки, освобождение города от выхлопных газов и преображение улиц в пространство для людей.

Город

В этот день предлагается отказаться от личного транспорта, потребляющего топливо, использовать альтернативные способы передвижения и общественный транспорт.

Цель мероприятия – обратить внимание органов государственной власти, местного самоуправления и общественности на проблемы загрязнения атмосферного воздуха машинами и содействовать развитию альтернативных видов передвижения.

Администрация Таганрога предлагает горожанам принять участие в акции — 22 сентября заменить такой способ передвижения, как автомобили, на пешие или велосипедные прогулки и внести свой вклад в создание благоприятной окружающей среды.

Фото tgpi.ru (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция транспорт Таганрог экология
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru