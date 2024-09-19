Жителям Таганрога предлагают присоединиться к акции «День без автомобиля»

22 сентября отмечается Всемирный День без автомобиля – символическая акция, направленная на снижение шумовой нагрузки, освобождение города от выхлопных газов и преображение улиц в пространство для людей.

В этот день предлагается отказаться от личного транспорта, потребляющего топливо, использовать альтернативные способы передвижения и общественный транспорт.

Цель мероприятия – обратить внимание органов государственной власти, местного самоуправления и общественности на проблемы загрязнения атмосферного воздуха машинами и содействовать развитию альтернативных видов передвижения.

Администрация Таганрога предлагает горожанам принять участие в акции — 22 сентября заменить такой способ передвижения, как автомобили, на пешие или велосипедные прогулки и внести свой вклад в создание благоприятной окружающей среды.

Фото tgpi.ru (из архива)