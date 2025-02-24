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Жителям Таганрога предлагают оценить деятельность местных властей

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Жители Таганрога могут принять участие в опросе, который проводится для оценки деятельности руководителей органов местного самоуправления.

#Официально

Также оценивается деятельность организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания. Опрос продлится до 31 декабря 2025 года. Пройти его можно на портале Правительства Ростовской области по ссылке.

Отметим, что деятельность указанных руководителей предлагается оценить по трем критериям: удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог и жилищно-коммунальными услугами — теплоснабжением, водоснабжением (водоотведением), электроснабжением, газоснабжением.

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Таганрогская правда
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