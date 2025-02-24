Жителям Таганрога предлагают оценить деятельность местных властей

Жители Таганрога могут принять участие в опросе, который проводится для оценки деятельности руководителей органов местного самоуправления.

Также оценивается деятельность организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания. Опрос продлится до 31 декабря 2025 года. Пройти его можно на портале Правительства Ростовской области по ссылке.

Отметим, что деятельность указанных руководителей предлагается оценить по трем критериям: удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог и жилищно-коммунальными услугами — теплоснабжением, водоснабжением (водоотведением), электроснабжением, газоснабжением.