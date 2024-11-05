Главная » #Официально

Жителям Таганрога напомнили о сроке уплаты налогов

На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

Инспекция Федеральной налоговой службы по Таганрогу напоминает о том, что 2 декабря 2024 года — Единый срок уплаты транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц и налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом.

#Официально

Оплатить налоги и получить налоговое уведомление можно не выходя из дома, подключившись к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также направив уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через Госуслуги.

«Не откладывайте уплату налогов на последний день. Проявите себя, заплатите налоги в срок», — обращается ИФНС Таганрога к жителям города.

Подробная информация — на сайте nalog.gov.ru и по телефону: 8-800-222-22-22.

Фото ИФНС Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru