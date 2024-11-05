Жителям Таганрога напомнили о сроке уплаты налогов

Инспекция Федеральной налоговой службы по Таганрогу напоминает о том, что 2 декабря 2024 года — Единый срок уплаты транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц и налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом.

Оплатить налоги и получить налоговое уведомление можно не выходя из дома, подключившись к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также направив уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через Госуслуги.

«Не откладывайте уплату налогов на последний день. Проявите себя, заплатите налоги в срок», — обращается ИФНС Таганрога к жителям города.

Подробная информация — на сайте nalog.gov.ru и по телефону: 8-800-222-22-22.

Фото ИФНС Таганрога