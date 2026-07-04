Жителям Ростовской области запретили разводить костры из-за чрезвычайной пожароопасности

Штормовое предупреждение распространяется до конца воскресенья, 5 июля.

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности. До конца суток 4 июля, а также в течение всего дня 5 июля в регионе ожидается пятый, наивысший класс пожарной опасности, сообщили в региональном МЧС.

Особенно сложная ситуация прогнозируется в Приазовье — в Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах, а также в северной половине Азовского района. В связи с этим жителей и гостей области предупреждают: на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Это значит, что категорически запрещено разводить костры и использовать открытый огонь.

Только за минувшие сутки, 3 июля, в донском регионе зафиксировано 32 пожара, из которых 17 техногенных и 15 — загорание сухой растительности.

Фото: ГУ МЧС по РО (из архива)