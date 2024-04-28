Жителям Ростовской области рассказали, как правильно высаживать рассаду томатов в открытый грунт

Специалист филиала Россельхозцентра по Ростовской области Данита Айриян дала советы о том, как правильно высаживать рассаду помидоров для получения хорошего урожая.

Сроки высадки рассады томатов во многом зависят от климата. Высаживать рассаду помидоров в теплицу и в открытый грунт нужно только тогда, когда температура почвы на глубине штыка лопаты прогреется до +14 градусов. При этом температура воздуха должна составлять не менее +20 градусов. В момент высадки рекомендуемая высота рассады должна составлять 30–45 см и иметь не менее 8 (а лучше – 10) настоящих листьев.

Подготовка почвы

Перед посадкой рассады помидоров рекомендуется хорошо подготовить почву. Рекомендуется выровнять грядки, добавить компост или перегной для улучшения плодородия почвы.

Выбор места

Помидоры – растения южные, поэтому для более быстрого созревания плодов им необходимо много солнца. Также следует убедиться, что почва хорошо дренируется.

Посадка рассады

Перед высадкой помидоров рассаду необходимо закалить: за неделю до высадки надо начинать уменьшать количество полива и подвязывать растения при помощи шпагата для укрепления стеблей.

Глубина посадки

При высадке рассады помидоров углубите ее до первых настоящих листочков. Это поможет растениям лучше укорениться и принимать питательные вещества.

Расстояние между растениями

Оптимальные размеры грядки для томатов: ширина – 1 м, высота 30 см, длина – по вашему усмотрению. Соблюдайте оптимальное расстояние между растениями, чтобы помидоры имели достаточно места для роста и развития.

Полив

Посадив рассаду помидоров, обильно полейте их водой. Далее растения нужно поддерживать влажными, особенно в период сильной жары.

Рекомендуется высаживать рассаду помидоров в пасмурный день или вечером, чтобы не сжечь ярким солнцем молодые кустики. Желательно на первые 10 дней посаженную рассаду в теплице, парнике или на грядке притенить.

Следуя этим простым советам, вы сможете достичь отличного результата и вырастить здоровые и вкусные помидоры на своем участке. Забота и внимание к растениям — залог успешного урожая, — отмечает специалист.

Фото Россельхозцентра по РО