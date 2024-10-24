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Жителям Дона стали рассылать поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

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В Ростовской области участились случаи, когда люди стали получать документы, внешне похожие на настоящие квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.

#ЖКХ

Проведя оплату по поддельной квитанции, найденной в почтовом ящике, человек позже узнает, что у него образовался долг по услугам ЖКХ. Есть и еще одна опасность — QR-код на «липовом» бланке может содержать ссылку, при переходе по которой загружается вредоносное ПО с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и Госуслугам.

Как распознать мошенническую схему, рассказали в МинЖКХ Ростовской области.

«Обратите внимание на содержание квитанции: в ней может быть указан адрес, но отсутствуют данные собственника. Название управляющей организации незначительно отличается от настоящего, не совпадают реквизиты либо стоить оплата за непонятную услугу», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Жителям Дона посоветовали в случае возникновения сомнений обратиться в свою управляющую компанию, к поставщику ресурсов или проверить информацию в личном кабинете.

Кроме того, безопасно оплатить счета всех поставщиков коммунальных услуг можно в мобильном приложении «Госуслуги.Дом».

Изображение от stefamerpik на Freepik

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Таганрогская правда
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