Жителям Дона рассказали, в каком месяце выгоднее брать отпуск

В каком месяце второго полугодия 2024 года выгоднее брать отпуск жителям Ростовской области рассказала юрист и эксперт по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева.

По ее словам, размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце, чем их больше – тем выше сумма отпускных. Так, в августе нас ждут 22 рабочих дня, в сентябре – 21, в октябре – 23, в ноябре и в декабре – по 21. Таким образом, самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года — октябрь и август.

Есть еще несколько тонкостей. К примеру, если вы получаете регулярные премии на работе, то лучше всего планировать свой отпуск так, чтобы он начинался после ее получения, так размер ваших отпускных будет больше.

Если вы знаете, что скоро произойдет повышение зарплаты, то лучше отложить свой отпуск до тех пор, пока это повышение не вступит в силу.

Не забывайте учитывать выходные дни при планировании своего отпуска. За эти дни также начисляются отпускные, что может увеличить общую сумму выплат.

Напомним, что согласно исследованиям, жители донского региона чаще всего предпочитают отдыхать в августе (46%), в июле (34%), в июне (31%) и в сентябре (30%), реже всего – в феврале (5%), а также в декабре и январе (по 8%).

Интересно, что только 40% респондентов в Ростовской области довольны размером своих отпускных выплат, остальные 60% считают их недостаточными. При этом 37% опрошенных планируют потратить в отпуске больше 50 тыс. руб., 23% – от 30 до 50 тыс. руб., 18% – от 10 до 30 тыс. руб., еще 3% – менее 10 тыс. руб. Еще 19% опрошенных затруднились ответить.

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