Жителям Дона рассказали, почему не стоит выбрасывать осенние листья

На огородах и дачных участках перепревшие листья, смешанные с другими отходами, улучшат плодородие почвы и помогут получить в следующем году хороший урожай.

Не всем владельцам дач и огородов повезло с качеством почвы. Однако не обязательно прибегать к химическим удобрениям. Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области советуют решать проблему, создав компостную яму на участке, наполнить которую можно опавшими с деревьев листьями. Правда, пригодится только листва здоровых деревьев, без признаков болезней или заселения вредителями.

Листья, которые не имеют признаков инфекций, можно использовать в компостной яме. Компостная яма — это эффективная конструкция для созревания органических удобрений. Она производит экологически чистые удобрения, которые пригодятся для грядок. При этом не требуется обязательно копать яму в земле. В настоящее время доступно несколько вариантов:

деревянный ящик;

пластиковый контейнер;

отслужившие свой срок чугунные или металлические ванны.

Создание компоста не только обогащает почву, но и способствует экологическому порядку на участке.

В компост можно добавлять очистки от овощей и фруктов, сено и солому, кору и ветки, убранные сорные растения — если на них нет семян и они не обрабатывались гербицидами. Биомасса должна обязательно переслаиваться тонким слоем почвы. Если добавлены древесные опилки, то нужно внести мочевину, как источник азота, способствующий жизнедеятельности бактерий и грибов, разлагающих целлюлозу.

«Компост нужно обязательно перемешивать раз в месяц, чтобы поступал кислород, необходимый для бактерий, разлагающих сложные азотсодержащие органических соединения. При отсутствии дождей компост следует периодически поливать водой для поддержания влажности», — рассказывают специалисты Россельхозцентра.

Компостом можно удобрять практически все: овощи, фруктовые деревья, цветы и кустарники. Оптимально вносить компост осенью во время вспашки почвы. Через полгода земля обогатится и будет подготовлена к началу нового дачного сезона.

Идеальное время для сооружения компостной ямы — сентябрь или начало октября. В этот период проходит сбор урожая, что означает наличие большого количества листвы и различных отходов. Все это следует отправлять в компостную яму для получения органического удобрения, богатого минеральными веществами.

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