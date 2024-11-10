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Жителям Дона рассказали, почему многолетники лучше сажать в ноябре

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Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области рассказали жителям Дона о преимуществах осенней посадки многолетников.

Новости Ростовской области

Осенние месяцы приносят похолодание, дожди. Природа замирает и готовится к зиме. Но опытные цветоводы знают — это лучший период, чтобы задуматься о клумбах, которые будут радовать буйным весенним цветением. Ноябрь — время сеять многолетние культуры.

«По правилам агротехники, цветы-многолетники можно высаживать дважды за год: в осенние и весенние месяцы. Причем у осенней посадки есть значимые преимущества. Именно они помогут сформировать весеннее и летнее цветение более насыщенным и разным», — советуют в Россельхозцентре.

Оптимальная приживаемость

Первые побеги появляются сразу с наступлением теплоты. Саженцы активно отращивают зеленую массу и формируют сильную корневую систему.

Развитый иммунитет

Зимовка в земле способствует естественному отбору и стратификации. Слабые экземпляры не выживают, остаются только крепкие, закаленные продолжительным воздействием отрицательных температур. Они имеют меньшую предрасположенность к заболеваниям.

Устойчивость к неблагоприятным условиям

Естественная стратификация помогает растениям справляться с перепадами температур, ошибками в поливе и другими факторами.

Раннее цветение

Обычно многолетние цветы, посаженные осенью, начинают цвести на две-три недели раньше тех, что высаживаются весной.

Кроме того, осенний период для посадки удобен для цветоводов, так как им не нужно затрачивать усилия и время на подготовку рассады и последующее ее перемещение.

Семена высаживают в слегка подмерзшую почвосмесь. Это необходимо для того, чтобы они не начали прорастать, иначе могут погибнуть. Размещают семена в неглубокие бороздки, укладывая их близко друг к другу, после этого засыпают почвой и уплотняют. Важно прикрыть посевы толстым слоем мульчи из перегноя или торфа, чтобы обеспечить им дополнительную защиту.

Особенно эффективны для осенней посадки такие цветы-многолетники, как гелениум, аквилегия, астра, гипсофила,  нивяник и другие.

Также осенние месяцы подходят для деления цветов-многолетников. Это несложная процедура, позволяющая размножить растущий на участке куст.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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