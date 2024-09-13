Жителям Дона рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск в 2025 году

Август, самый популярный месяц для отпусков дончан завершился, и многие жители области уже задумываются о датах отпуска в 2025 году.

Юрист hh.ru, эксперт hh.ru по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала жителям Ростовской области, какие месяцы будут наиболее выгодными для отпуска в следующем году и можно ли с помощью отпуска продлить отдых после праздничных выходных дней.

Чаще всего жители Ростовской области предпочитают отдыхать в августе (46%), в июле (34%), в июне (31%) и в сентябре (30%), реже всего – в феврале (5%), а также в декабре и январе (по 8%). При решении вопроса, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты.

«В 2025 году наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня). Меньшее количество рабочих дней будет в январе (всего 17)», — рассказывает Ольга Владимирова, юрист hh.ru, эксперт hh.ru по трудовому праву.

С точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска. Но это совсем невыгодно с точки зрения получения отпускных выплат.

Работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить увеличенную сумму отпускных.

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