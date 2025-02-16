Жителям Дона рассказали, как защитить себя от работодателей-мошенников

Аналитики hh.ru подготовили рекомендации о том, как защитить себя от работодателей-мошенников.

Как действуют злоумышленники

Общий принцип фирм-мошенников — заинтересовать интересной вакансией, у которой большое количество просмотров, пообещать трудоустройство и выманить деньги. Они могут действовать от имени организации, частного рекрутера или агентства по трудоустройству. В качестве «сладкой конфетки» выступают:

необычно высокая зарплата — реальный бизнес не будет излишне переплачивать сотруднику;

отсутствие требований к опыту, документам и образованию;

обещание обучить на курсах этой фирмы для трудоустройства;

упрощённая схема трудоустройства с минимальным количеством документов или слишком частые выплаты денег, например раз в день;

обещание, что сейчас вы откроете бизнес, начнёте работать на себя, а не «на дядю» и сразу возьмёте курс на счастливую жизнь.

«Распознать мошенников не всегда просто — часто они настолько профессионально играют роль HR-специалистов, что у соискателей не возникает сомнений в надёжности компании. Устраиваясь на работу, сотрудник должен зарабатывать деньги, а не платить их работодателю. Никогда никому не передавайте данные вашей банковской карты и старайтесь не вводить реквизиты на сайтах оплаты, особенно если вы получили ссылку от незнакомого человека. Всегда обращайте внимание на то, какие страницы вы открываете: мошенники создают сайты-клоны с доменами, копирующими оригинальные ссылки, но вносят туда минимальные, часто незаметные изменения. Если вы общаетесь с работодателем по видеосвязи и в какой-то момент вас просят включить демонстрацию экрана или предоставить удалённый доступ к управлению вашим устройством, задумайтесь. Есть вероятность, что это хитро продуманная схема, чтобы украсть ваши платёжные реквизиты или войти в личный кабинет в банке и завладеть вашими деньгами», — комментирует Екатерина Никифорова, руководитель пресс-службы hh.ru в ЮФО и ЦФО.

Просят деньги

Стоит знать список критериев, которые могут быть красным флагом при трудоустройстве и помогут избежать контакта с лжефирмой. Часть из них очевидны даже при простом просмотре объявлений о поиске сотрудников. Мошенники просят деньги — например, за предварительное обучение, рабочую одежду, специнструменты, оформление документов, прохождение медосмотра или за предоставление контактов работодателя. По закону все расходы по оформлению документов и медицинскому осмотру должны лежать на фирме, а не кандидате. Просить кандидата оплатить что-либо при трудоустройстве незаконно.

Предлагают быстрый заработок

Бесплатные деньги бывают только в сказке. Выплаты без трудового договора каждые четыре часа, покупка ботов в Telegram, которые будут часами торговать за вас на бирже, курсы трейдинга, «народные кассы взаимопомощи», когда вкладываешь 1000, а получаешь 10 000, — всё это различные финансовые пирамиды. В них доход получает только основатель «бизнеса», а не рядовые участники.

Выманивают персональные данные

Если уже в начале общения на собеседовании у вас просят скан паспорта и других документов, дают суперподробную анкету, в которой есть пункты о близких родственниках, их доходе, почте и других контактных данных, будьте осторожны.

«Скорее всего, это очередная фирма-обманщик. В таком бизнесе договор заключать не будут и деньги не заплатят. Цель этих фирм — выпросить ваши персональные данные. Затем их продают спамерам или за считаные часы используют для опустошения банковского счёта клиента, открытия кредиток и т. д. Если видите такой тревожный звоночек, прекращайте общение», – продолжает Екатерина Никифорова.

На финальных этапах найма для подписания трудового договора работодателю действительно потребуются ваши паспортные и другие данные. Это нормально. Главное, чтобы не просили излишнюю информацию для трудоустройства, например о доходах родственников.

Предлагают простую удалённую или надомную работу

Например, за 50 000 рублей в месяц просят собирать конструкции по образцу, обрабатывать аудиоматериалы или сканировать тексты, комментировать и ставить лайки, оставлять отзывы. Всё это классический способ обмана.

Рутинные операции фирмы скорее организуют у себя внутри — это дешевле. А простую работу с текстами и аудио отлично выполняет искусственный интеллект, которому не надо платить деньги. Да и времени ему на это надо значительно меньше, чем человеку. Если есть новые технологии автоматизации, обычно фирмы стремятся пользоваться ими, а не нанимать людей — так выгоднее.

Предлагают странные способы расчёта

Добросовестные наниматели используют прямые расчёты через банк. В крайнем случае через проверенные посреднические сервисы, о которых есть положительные отзывы в интернете. Если фирма предлагает перечислять вам заработок через сомнительного неизвестного посредника, о котором нет информации в интернете, и самостоятельно выводить оттуда деньги на карту, скорее всего, это фишинг.

Так мошеннические фирмы заполучат данные вашей карты и смогут снять с неё деньги, а то и оформить кредит. Вернуть деньги в этом случае очень сложно, потому что никакие договоры такие фирмы обычно не подписывают.

Прежде чем регистрироваться в сервисах для вывода заработка или устанавливать для этого на компьютер какие-то программы, присланные нанимателем, заключите с ним договор. Также на всякий случай поищите информацию о сервисе или программе в интернете. Помните, что в большинстве случаев работодателю для перевода оплаты достаточно ваших банковских реквизитов.

Не заключают трудовые договоры

Предлагают поработать без всякого оформления и без зарплаты, зато якобы с блестящими перспективами. Обещают чёрную зарплату в конверте, но тоже без всяких оформлений. Через месяц-другой с обманутым сотрудником прощаются без выплат и нанимают на его место другого. В итоге — минус время и деньги.

Предлагают большие неоплачиваемые тестовые задания

В таком случае фирма берёт заказ, разбивает его на части и вынуждает кандидатов выполнять его под видом тестового задания. Просит присылать на почту, а потом отказывает в трудоустройстве. Затем ищет новый подряд и всё повторяется. До заключения договора с фирмой дело никогда не доходит. А оформлены такие вакансии обычно очень привлекательно, и у них большое количество просмотров.

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