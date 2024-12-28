Жителям Дона рассказали, как выбрать зелень к новогоднему столу

При подготовке к Новому году особое внимание уделяется не только основным блюдам, но и освежающим гарнирам, где зелень играет важную роль.

Свежая зелень добавляет яркость, аромат и полезные вещества в праздничные рецепты. Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, как выбрать качественную и свежую зелень для новогоднего стола.

Первое, на что стоит обратить внимание — это сезонность. В зимний период свежая зелень может быть ограничена, однако вы все еще сможете найти такие популярные виды, как укроп, петрушку, зеленый лук, базилик и мяту.

При выборе зелени важно обращать внимание на её внешний вид. Свежая зелень должна иметь яркий, насыщенный цвет. Избегайте побуревших, увядших или желтых листьев. Листья должны быть упругими и сочными. Увядшие или пересохшие листья могут говорить о том, что продукт несвежий. Обратите внимание на аромат. Свежая зелень обладает ярким и насыщенным запахом, который характерен для её сорта.

Свежая зелень должна храниться в холодильнике. Если вы видите, что зелень хранится неправильно (например, в плохо проветриваемом месте), лучше отложить её покупку.

На рынках часто можно найти свежую зелень напрямую от фермеров. Обязательно обратите внимание на условия, в которых зелень хранится.

В супермаркетах ищите зелень в отделах с продуктами, где она была недавно пополнена. Чем меньше она провела времени на полках, тем выше вероятность её свежести.

Чтобы сохранить свежую зелень как можно дольше, надо купленную зелень поместить в контейнер с водой (по типу букета). Оберните срезы влажной тканью или положите в полиэтиленовый пакет с отверстиями. При хранении в холодильнике, оставьте зелень в контейнере или пакете, но избегайте уплотнения, чтобы листья могли «дышать».

«Выбор свежей и качественной зелени для новогоднего стола — это важный шаг, который может значительно повысить вкус и презентацию ваших блюд. Следуя рекомендациям специалистов, вы сможете выбрать лучшие продукты и порадовать своих гостей ярким и полезным угощением», — отмечают специалисты Россельхозцентра по Ростовской области.

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