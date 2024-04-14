Саженцы роз, посаженные весной в грунт, хорошо приживаются, акклиматизируются, естественным образом закаляются и к зиме приобретают хороший иммунитет. Начинать высадку следует в апреле – начале мая. Специалист филиала Россельхозцентра по Ростовской области Данита Айриян назвала основные правила успешного высаживания саженцев роз.

Подготовка к посадке

Распакуйте растение и удалите восковой слой на местах прививки, если он есть. Обновите срезы корней на концах, отступив от старого на 1-2 см. Подготовьте раствор для стимуляции роста корней заранее и оставьте саженец в нем на несколько часов.

Подготовка почвы

Выкопайте лунки достаточной глубины и ширины, примерно до полуметра, в зависимости от сорта розы. На дно положите питательный слой из смеси грунта и перегноя (компоста, навоза). Важно избегать использования свежих органических удобрений, так как они могут негативно повлиять на корневую систему. Добавьте небольшое количество минеральных удобрений (15-20 г) в смесь почвы и органики. Если грунт слишком легкий, можно добавить золу. Для высадки роз следует придерживаться расстояний между кустами: карликовые (мини) — около 30 см; бордюрные — около 50 см; флорибунда — 0,5- 1 м; чайно-гибридные — 0,5-1 м; кустовые и штамбовые — 1-2 м; плетистые — 2- 3 м.

Посадка саженцев

Расправьте корневую систему и углубите ее в лунку так, чтобы место прививки находилось под слоем земли от 10 до 15 см. Засыпьте корень землей, обеспечивая отсутствие воздушных камер вокруг него. Осторожно утрамбуйте каждый слой, чтобы не повредить корни. Далее хорошо полейте лунку водой. Вокруг саженца создайте влажный земляной холмик для оптимального укоренения. По мере роста растения убирайте лишнюю землю и формируйте кустик, обрезая лишние ветви.

Чтобы розовые кусты прижились и радовали своими цветами, рекомендуется регулярно их подкармливать удобрениями на основе гуминовых кислот и своевременно обрабатывать от вредителей и болезней.

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