Жителям Дона рассказали, как правильно ухаживать за комнатными цветами зимой

Укороченный световой день, теплый воздух от радиаторов, нехватка влаги, холод и сквозняки от окон — факторы зимнего стресса для наших комнатных растений.

Специалисты филиала Россельхозцентра в Ростовской области поделились рекомендациями по уходу за домашними цветами, чтобы помочь им в холодное время года.

Правильно освещаем

Освещение должно быть разным в зависимости от видов растений. Светолюбивые виды лучше разместить на южных подоконниках. Растения, не требующие сильного света, можно расположить ближе к окнам, так как в центре комнаты света может быть недостаточно. До февраля цветам необходима дополнительная подсветка — используйте фитолампы или специальные светильники для растений.

Устраняем перепады

Резкие изменения температуры могут негативно повлиять на растения. Если на улице сильный мороз, а стекла покрываются инеем, уберите горшки подальше, чтобы листья не замерзли. Подоконник можно утеплить или подложить толстый слой пенопласта для защиты корней от холода. Кроме того, имеет смысл прикрыть горячие батареи или установить между ними и растениями ширму из портьер. При проветривании следите, чтобы сквозняк не повредил листья — если нет возможности убрать растения с подоконника, их можно накрыть бумагой или пленкой. Оптимально использовать режим зимнего проветривания, который безопасен для комнатных цветов.

Регулируем влагу

Центральное отопление существенно снижает влажность в помещениях. В идеале она должна составлять минимум 60-70% для комнатных растений, но часто находится на уровне 50%. Для повышения этого показателя полезно проводить опрыскивание. Специалисты советуют использовать дистиллированную воду, а водопроводную предварительно отстаивать и добавлять пару капель перекиси водорода на литр. Для увеличения влажности можно установить горшки на поддоны с галькой и водой, а также использовать мох сфагнум для удержания влаги. Самым удобным вариантом будет увлажнитель воздуха, который поможет поддерживать нужный уровень влаги.

Снижаем полив

В зимний период большинство растений начинают замедлять свои жизненные процессы, переходя в состояние покоя и замедляя рост. Однако существуют исключения, такие как цикламен, шлюмбергера (декабрист), пуансеттия, азалия, камелия и амариллис, которые цветут зимой и требуют особого внимания. Наилучшие варианты для полива – талая вода или водопроводная, предварительно настоянная на кислых верховых торфах (50 г торфа на литр воды).

Корректируем подкормку

Растения, замедлившие рост в холодное время, не нуждаются в активном корневом питании. Цветущие культуры можно удобрять, но дозы минеральных удобрений следует уменьшить в 2-3 раза. Специальные удобрения с комплексом макро- и микроэлементов способствуют продолжению цветения и делают бутоны более насыщенными. Для остальных растений полезно использовать внекорневые подкормки с микроэлементами, аминокислотами и витаминами. Эффективными являются и удобрения на основе гуминовых кислот, которые облегчают стресс и помогают справиться с дефицитом света в зимний период.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью «Шедеврум»