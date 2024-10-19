Жителям Дона рассказали, как подготовить виноградник к зиме для хорошего урожая

Правильная подготовка виноградника к зиме имеет ключевое значение для здорового роста растений и хорошего урожая в следующем году.

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области рекомендуют в конце осени провести несколько важных мероприятий: обработать лозы от болезней и насекомых, внести удобрения, осуществить предзимний полив и выполнить обрезку.

Прежде всего, необходимо привести виноградник в порядок. В первую очередь нужно убрать все опавшие листья, так как на них могут находиться споры различных заболеваний, что повысит риск заражения лоз. Особенно важно обеспечить хороший осенний полив из-за засушливых условий, характерных для Ростовской области в этом сезоне.

Влагозарядный полив является эффективным способом защиты виноградной лозы от замерзания в зимний период: увлажнённые кусты гораздо легче переносят неблагоприятные условия и менее подвержены зимним морозам. Этот процесс следует начинать после того, как листья с винограда опали, и температура воздуха не превышает 10°C.

Для каждого взрослого куста необходимо от 5 до 10 ведер воды. Полив следует проводить непосредственно под кустом или в канавках, вырытых на расстоянии около 1 метра от стебля, так как именно на этом удалении сосредоточено большинство всасывающих корней винограда. Спустя несколько дней после проведения полива рекомендуется рыхлить землю вокруг кустов, чтобы улучшить доступ воздуха к корням.

Чтобы помочь виноградникам успешно перезимовать, специалисты Россельхозцентра рекомендуют провести также следующие процедуры:

Удаление листвы и обрезка

Уберите все засохшие и поврежденные листья с растений, чтобы снизить риск заболеваний и улучшить вентиляцию. — Формирующая обрезка: Удалите лишние побеги, а также старые и больные ветви. Оставьте только здоровые лозы, которые будут активно расти в следующем сезоне.

Осенняя подкормка

Внесите удобрения, содержащие фосфор и калий. Эти элементы способствуют укреплению корневой системы и помогают растениям пережить зимние холода. Используйте компост или перегной для повышения плодородия почвы и дополнительного питания.

Защита от морозов

В северных регионах укройте лозу при первых заморозках. Используйте агроволокно, старые одеяла или еловые лапы для утепления. Замульчируйте почву вокруг корней винограда слоем соломы, торфа или стружки, что защитит корни от замерзания и улучшит структуру почвы.

Борьба с вредителями

Обрабатывайте виноградники растворами против болезней и насекомых. Проверяйте виноград на наличие вредителей, удаляйте пораженные части и применяйте специальные средства.

Проверка системы полива

Если у вас есть капельная система, защитите трубки от холода, чтобы избежать повреждений.

Мониторинг температуры

Обращайте внимание на температурные колебания и при угрозе сильных заморозков дополнительно укрывайте лозу.

Виноград требует тщательного ухода, и осенние подготовительные работы имеют первостепенное значение для любого виноградника. Качественная обрезка, укрытие и подкормка удобрениями, а также обработка от заболеваний и вредителей обеспечат обильный и вкусный урожай.

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