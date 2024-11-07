Жителям Дона необходимо оплатить налоги за 2023 года до 2 декабря

Управление ФНС России по Ростовской области напоминает, что срок уплаты транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц и налога доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом, за 2023 год истекает 2 декабря 2024 года.

Уплата имущественных налогов осуществляется на основании полученного налогового уведомления. Пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налоговые уведомления предоставляются в электронной форме. Гражданам, которые не являются пользователями личного кабинета, налоговые уведомления направляются по почте. В случае неполучения уведомления необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию.

Если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, уведомление не направляется.

При возникновении вопросов по исчислению и уплате имущественных налогов, выявлении в налоговом уведомлении неактуальной или недостоверной информации, необходимо сообщить об этом в налоговые органы до наступления срока уплаты налогов. Направить информацию в инспекцию можно, воспользовавшись сервисом «Налоговое уведомление 2024», а также обратиться в территориальный налоговый орган.

Информация о ставках и льготах по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц размещена на сайте ФНС России. По вопросам кадастровой стоимости объектов недвижимости обращаться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Оплатить налоги можно любым удобным способом: через отделения банков и их терминалы, с помощью электронных сервисов ФНС России – «Уплата налогов и пошлин физических лиц» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также в отделениях «Почта России».

Уточнить информацию можно по телефону контактного центра ФНС России 8-800-222-22-22. Контакты инспекций доступны на сайте.

Источник: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области