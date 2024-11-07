Главная » #Официально

Жителям Дона необходимо оплатить налоги за 2023 года до 2 декабря

На чтение 2 мин Просмотров 20 Опубликовано

Управление ФНС России по Ростовской области напоминает, что срок уплаты транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц и налога доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом, за 2023 год истекает 2 декабря 2024 года.

#Официально

Уплата имущественных налогов осуществляется на основании полученного налогового уведомления. Пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налоговые уведомления предоставляются в электронной форме. Гражданам, которые не являются пользователями личного кабинета, налоговые уведомления направляются по почте. В случае неполучения уведомления необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию.

Если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, уведомление не направляется.

При возникновении вопросов по исчислению и уплате имущественных налогов, выявлении в налоговом уведомлении неактуальной или недостоверной информации, необходимо сообщить об этом в налоговые органы до наступления срока уплаты налогов. Направить информацию в инспекцию можно, воспользовавшись сервисом «Налоговое уведомление 2024», а также обратиться в территориальный налоговый орган.

Информация о ставках и льготах по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц размещена на сайте ФНС России. По вопросам кадастровой стоимости объектов недвижимости обращаться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Оплатить налоги можно любым удобным способом: через отделения банков и их терминалы, с помощью электронных сервисов ФНС России – «Уплата налогов и пошлин физических лиц» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также в отделениях «Почта России».

Уточнить информацию можно по телефону контактного центра ФНС России 8-800-222-22-22. Контакты инспекций доступны на сайте.

Источник: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru