С наступлением холодов возрастает число пожаров в жилом секторе, главной причиной которых становится нарушение правил пожарной безопасности. Чтобы избежать беды нужно ознакомиться с общими правилами пользования газовым оборудованием, утвержденными Минстроем России.

Чтобы правильно использовать газовое оборудование – плиты, водонагреватели и тяги нужно соблюдать требования безопасности. Они изложены в Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд и в Руководстве по эксплуатации газового прибора.

В частности, запрещено самостоятельно ремонтировать, устанавливать и переставлять газовое оборудование и вентиляцию, присоединять дымоотводы и отключать автоматику, блокирующую подачу газа при обнаружении утечки. Также нужно держать открытыми отверстия дымовых и вентиляционных каналов и люки для прочистки дымохода. Нельзя закрывать задвижками дымовой канал, дымоход и дымоотвод, оставлять без присмотра включенную газовую технику. Если вы уезжаете из дома на сутки, следует перекрыть краны на ответвлениях к газовому оборудованию, кроме отопительного. А если будете отсутствовать дольше, то лучше перекрыть и остальные — ведущие к приборам, которые могут работать непрерывно в соответствии с техпаспортом.

Запрещено допускать к газовому оборудованию детей, людей, которые не контролируют свои действия или имеют ограниченные возможности здоровья. Нужно вовремя (3 раза в год) проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов. Также работоспособность газового оборудования должны регулярно оценивать представители специализированной компании.

Есть вещи, которые категорически запрещены. В их числе самостоятельная газификация дома. Замена, ремонт, изменения конструкции газовых приборов, перепланировка помещения с газовым оборудованием. Нельзя хранить в подвалах баллоны с сжиженным газом.

Запрещено пользоваться неисправными газовыми приборами и газом, если нарушена целостность и плотность кладки, штукатурки газифицированных печей и их дымоходов.

Запрещено размещать баллоны на расстоянии менее 0,5 м от газовой плиты, 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и других электрических приборов и оборудования.

Тяга играет немаловажную роль для безопасности при использовании газовых приборов. Проверить ее можно с помощью листа тонкой бумаги – приложить его к смотровому окну котла или колонки. Если бумага притягивается, тяга есть. Запрещается пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Нельзя использовать устройства принудительной вентиляции при работающих газовых котлах или колонках и, наоборот, устанавливать ограничители.

Котлы нужно устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях в соответствии с нормами, прописанными в СНиПах. Рядом с ними нельзя вешать шторы, сушить белье, хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

Во время использования газовой плиты надо открывать форточку и включать вытяжку, чтобы выветривались продукты сгорания. Пламя конфорки не должно выбиваться из-под посуды. Перед тем как включить огонь в духовке, ее нужно проветрить в течение 5 минут. Нельзя отапливать помещение с помощью плиты – это чревато утечкой газа и трагедией.

Газовые водонагреватели запрещено устанавливать в ванной комнате — помещение должно быть проветриваемым, с хорошей тягой. Перед тем как включить колонку, следует открыть форточку и убедиться, что тяга есть. Не оставляйте горелку зажженной, если не используете водонагреватель. Следить за тем, чтобы газовый кран был выключен, когда горелка не горит.

Нельзя пропускать регулярное техническое обслуживание газового оборудования, которое должно проводиться как минимум раз в год.

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