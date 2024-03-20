Таганрогский городской суд вынес приговор 56-летнему мужчине, который в 2022 году передал взятку в размере 500 тысяч рублей бывшему главному архитектору города, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Во время судебного разбирательства установлено, что фигурант действовал в качестве посредника. В одном из ресторанов Таганрога он передал председателю комитета по архитектуре и градостроительству – главному архитектору города ранее полученные им от местного жителя деньги в размере 500 тысяч рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. При передаче он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Сейчас мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ — покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А также штраф в размере пятикратной суммы взятки — 2,5 миллиона рублей в доход государства.

Ранее судом был вынесен приговор в отношении главного архитектора г. Таганрога за получение взятки.

Фото Анатолия Ивашова