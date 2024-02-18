Жителя Дона отправят в спецклинику за жестокое убийство

В Ростовской области 23-летнему жителю станицы Камышевской грозит принудительное лечение за жестокое убийство родной бабушки, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в октябре минувшего года. Фигурант напал на свою 68-летнюю бабушку и нанес ей множественные удары ножом и двумя молотками по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством, представляет опасность для окружающих и нуждается в принудительном лечении в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Сейчас материалы дела переданы в суд для принятия решения.

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